Lenzi, il conto alla rovescia del campione: "Mi sto preparando come per un mondiale"

Manca meno di un mese al ritorno sul ring di Diego "El Toro" Lenzi. Il pugile bolognese combatterà il prossimo 15 marzo il suo secondo incontro da Pro sotto l’egita di TAF, con il super massimo che all’esordio aveva impiegato una manciata di secondi per avere la meglio sul suo avversario. All’angolo opposto questa volta ci sarà Andrea Pesce, un pugile esperto e diverso dal serbo Georgije Stanisavljev. Pesce infatti ha 38 anni e vanta una lunga carriera, con il suo record che parla di 10 vittorie, 27 sconfitte e 4 pari.

"Mi sto allenando al meglio – racconta Lenzi che si è trasferito a Milano per allenarsi presso la palestra Testudo – sto preparando questo incontro come se fosse in palio un titolo mondiale. Sono in uno stato di forma eccellente, forse il migliore della mia carriera. Alla palestra Testudo mi hanno accolto benissimo sin dai primi allenamenti e qui ho trovato una seconda famiglia, è l’ambiente ideale per preparare i miei incontri e cercare di far crescere la mia esperienza e la mia carriera".

Nei giorni scorsi era scoppiata la polemica riguardo l’avversario scelto, con lo stesso boxeur originario di Porretta intervenuto sui social per difendere il suo avversario: "Non è bello ciò che sta subendo Pesce - aveva detto Lenzi - siamo due pugili diversi con una diversa forma fisica ma questo non è una buona ragione per attaccarlo in questo modo". Il pugile olimpionico ha poi proseguito: "Polemiche come queste non mi interessano. Sono inutili e le ignoro. So bene quello che devo fare, il mio percorso e dove voglio arrivare. Parlerà il ring e il resto non mi interessa per niente".

L’atleta del Gruppo Sportivo dell’Esercito aveva lasciato il segno ai Giochi di Parigi, mostrando talento e buona tecnica seppur come esordiente e dopo la prima vittoria da Pro ora si prepara a una nuova notte da protagonista, questa volta sul ring dell’Allianz Cloud di Milano, teatro di TAF8, manifestazione organizzata proprio da The Art of Fighting che vedrà l’incontro di Diego Lenzi tra i sotto clou dell’evento incentrato sulla sfida per il titolo italiano dei pesi massimi leggeri tra Kogasso e Oulare. Vincere per Lenzi significherebbe fare un altro passo importante di crescita per la sua carriera in una categoria molto particolare per il pugilato italiano: il giovanissimo atleta ha dimostrato grande determinazione, coltivando al contempo sia il sogno di diventare campione del mondo che quello di affermarsi con la casacca della Nazionale, un obiettivo che non ha mai nascosto di non voler abbandonare. Prima però dovrà uscire con il pugno alzato dall’Allianz Cloud il prossimo 15 marzo.