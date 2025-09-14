Lenzi torna con una lezione mondiale: "Il ko di Liverpool mi renderà più forte"

Termina al secondo turno l’avventura di Diego Lenzi ai Mondiali di pugilato di Liverpool. Il ’Toro’ di Porretta è stato sconfitto da Danabieke Bayikewuzi, cinese di origini kazake, medaglia di bronzo ai Giochi Asiatici del 2022. Dopo un primo round di buon livello per il supermassimo azzurro, sono arrivate una serie di riprese nelle quali Lenzi riceve warning per alcune azioni giudicate non regolari che gli valgono anche due punti di penalizzazione: colpi con interno del guantone e colpi dietro la nuca, con i giudici che mettono sotto la lente d’ingrandimento l’azione del supermassimo.

A questo punto la contesa, che sembrava indirizzata a favore dell’italiano, si fa più equilibrata, con il ventiquattrenne bolognese che sembra disunirsi. Non c’è più la qualità di boxe e la precisione dei colpi mostrata nel primo round e ad approfittarne è Bayikewuzi che poi negli ultimi minuti sul ring della M&S Bank Arena ha preso il pallino del match. Alla fine il verdetto finale è di split decision in favore dell’atleta cinese per 4-1 (30-25; 29-26; 27-28; 29-26; 28-27). Inutile dire che la delusione è tanta, con Lenzi reduce dalla vittoria di una delle tappe delle World Boxing e dal netto successo negli ottavi del torneo iridato contro l’indiano Narender Narender.

"Questo mondiale è andato bene per certe cose, male per altre cose – racconta a freddo Lenzi sui canali della Federazione Pugilistica Italiana –. Bene perché penso che di tutto quello che è successo ne potrò fare tesoro. Vita e boxe sono fatte anche di questo. Da questo torneo imparo a gestire l’ansia, l’arbitraggio, e anche pugili scomodi. Mi porto dietro un grande bagaglio di esperienza. Le chiacchiere però stanno a zero perché ho perso e sono stato eliminato quindi inizierò subito a lavorare per i prossimi obiettivi".

Lo stesso pugile bolognese poi prova di andare ancora più a fondo con l’analisi della sua prestazione: "La preparazione è andata bene, mi sono presentato a questo torneo al massimo. Dovevo e potevo fare di più. Un piccolo problema fisico mi ha frenato, poi la tensione per la semifinale non è stata facile da gestire. Le decisioni dei giudici mi hanno innervosito. Mi rialzerò più forte. Ho superato questa sconfitta, se combattessimo nuovamente con lo stesso avversario sono sicuro che vincerei senza problemi". L’atleta del Gruppo Sportivo dell’Esercito tornerà ora al lavoro in palestra per preparare i prossimi impegni, sia con la Nazionale che a livello professionistico ma sempre con un obiettivo ben chiaro nella mente: le Olimpiadi di Los Angeles 2028.