Leonardo Stacchiotti trionfa al Trofeo del Centenario della Bocciofila "La Combattente" di Fano

La firma di Leonardo Stacchiotti, campione d’Italia della Montesanto Potenza Picena, è finita sull’albo d’oro del Trofeo del Centenario della Bocciofila "La Combattente" di Fano.

Al torneo, riservato a individualisti di categoria A, hanno partecipato 97 giocatori. Le partite dei turni finali sono state di altissimo livello, emozionante la finale in cui Leonardo Stacchiotti ha rimontato uno svantaggio che pareva irrecuperabile a Marco Principi, giovane fanese ora tesserato per la società abruzzese della Moscianese. Ebbene, Principi si è trovato in vantaggio 9-2, ma con una serie di scelte di gioco coraggiose Stacchiotti è rientrato in partita e ha poi vinto 12-10. Decisiva una bocciata al pallino nell’ultima mano che si è aggiudicata anche il premio speciale per la miglior giocata della gara.

Sul gradino più basso del podio i due atleti sconfitti in semifinale: Gabriele Marinelli (Flaminio Roma) che ha ceduto 12-9 a Stacchiotti e Federico Patregnani (Fontespina), battuto 12-6 da Principi.