Lerici, ostacolo Rapallo. Marina Militare a Milano

Quattro formazioni su quattro in vasca per un fine settimana intenso per la pallanuoto della provincia. Si parte con il Lerici Sport, che in B maschile punterà a conservare la testa della classifica con la prima di ritorno contro il Rapallo, che ospiterà i Coccodrilli alla Comunale di Lavagna alle 15.45. "Ci saranno tre scontri al vertice; i nostri avversari – commenta coach Andrea Sellaroli – sono in ritardo per i problemi di formazione in alcune giornate: appena tornati con la rosa completa, sabato scorso si sono imposti sul Carrara. Ora tutti giocheranno contro di noi senza pressioni e con grandi stimoli visto che sono ancora aperti i piazzamenti per i playoff e per evitare i playout: vedremo se saremo bravi a respingere gli attacchi". Torna in campo anche la B femminile del tandem Sellaroli-Pellegri, che domani affronterà la trasferta di Leinì (Torino) contro la capolista Project Sport. "Un lungo viaggio e un orario scomodo (alle 18), con una rosa rimaneggiata per influenze ed infortuni, contro quella che è indicata da tutti come la più forte del girone" sottolinea Sellaroli. In C maschile la Marina Militare di Carlo Foti punterà a continuare la striscia positiva contro la penultima Bocconi Sport Team (all’Aquamore Bocconi di Milano alle 18.30). "Ci inganna il fatto che abbiano solo 3 punti, ma sono una buona squadra: hanno perso contro le big di 1-2 gol e giocano testa a testa, noi veniamo da tre vittorie consecutive, sono contento, andiamo là per fare bene". Chiude il match fra fanalini di coda in D-Promozione per il Lerici Sport, ospite domani alle 11.30 alla Ferraris di Torino dell’Aquatica. "Una lunga trasferta – commenta Sellaroli – saremo in formazione d’emergenza contro un ottima squadra in campo. Servirà per fare esperienza".

Chiara Tenca