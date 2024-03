Lerici sogna puntando sui giovani: "Giocare alla ’Mori’ ci dà la carica"

Vice campione d’inverno del girone 2 di serie B dietro la corazzata Civitavecchia a pari merito con l’Aragno, che però ha dalla sua la vittoria nello scontro diretto, a quota 19. Al giro di boa fra girone di andata e girone di ritorno, coach Andrea Sellaroli tasta il polso al Lerici Sport, arrivato alla metà della stagione regolare in linea con gli obiettivi stagionali. Coach, l’identità di questa squadra è sempre più delineata. "Abbiamo sempre più ragazzi del nostro vivaio e cinque da Genova, abbiamo invertito la rotta che vedeva nelle scorse stagioni un predominio di giocatori da fuori, una svolta evidente. Non è facile arrivare a questo: abbiamo fatto allenare le giovanili anche se il bacino non è quello delle grandi società. Al momento, al quarto tempo arriviamo con l’acqua alla gola perché abbiamo un po’ perso in esperienza, ma continuiamo a lavorare".

Ma a che punto siamo?

"Quest’anno si soffre alle partite, ma si gioca meglio di squadra. Siamo ancora al 60% del potenziale, ci manca qualcosa nell’ultima fase delle partite, ma stiamo sempre più esprimendo il nostro potenziale".

Si è dimostrato il campionato che aspettava?

"Se avessi avuto questa rosa lo scorso anno, avrei avuto più probabilità di vittoria: Civitavecchia è in B di passaggio, l’Aragno già lo scorso anno ha sfiorato la finale perdendo di poco con Piacenza e ha fatto una campagna acquisti notevole, come Rapallo che si è rinforzata con il nostro ex Bonomo e ha alzato il livello anche la Locatelli. Sarà una stagione equilibrata, sono dispiaciuto per alcuni risultati, con punti sfumati sul finale, ma anche noi abbiamo vinto delle partite all’ultimo secondo".

Su cosa punterà per il girone di ritorno?

"Sicuramente, la crescita del gruppo: giochiamo tanto di più come collettivo, non ci disuniamo e in rosa ho elementi importanti che ci tolgono le castagne dal fuoco nel momento del bisogno. Lavoriamo per poter vincere le partite come squadra, senza che nessuno debba risolvere singolarmente".

Finalmente, da quest’anno, vi allenate alla ’Mori’, il vostro campo di gioco. Cosa cambia questo?

"Tutto! Finalmente il martedì, il mercoledì e il giovedì possiamo allenarci insieme, due giorni lì e uno a Genova ed è la prima volta da quando sono arrivato che questo accade. È un salto di qualità. Ora siamo dieci su 15 giocatori da qui e siamo secondi in classifica: un dato che riflette il mio modo di vedere la pallanuoto. Sono contento di questo, la squadra riflette quello che volevo".

