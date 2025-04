Lerici Sport batte RN Imperia 9-8 e blinda il primato in serie B

IMPERIA

8

LERICI SPORT

9

(2-3, 2-2, 3-2, 1-2)

RN IMPERIA: Valenza, Ravoncoli, Cipriani, Rocchi, Tambuzzo, Marano, Lengueglia, Corio, Rombo, Agostini, Tramasco, Cesini, Di Lionardo, Parolini. All. Rocchi.

LERICI SPORT: Cavo, Avvenente, Iaci, Telara, Casazza, Barrile, Virdis, Casagrande, Italiani, Gatti, Menicocci, Giusti, Torquati, Toracca. All. Sellaroli.

Arbitro: Andrea Rondoni.

Marcatori: Rocchi 1, Lengueglia 1, Corio 4, Agostini 1, Cesini 1 (I); Telara 1, Casazza 2, Barrile 1, Virdis 1, Gatti 2, Menicocci 2 (L).

IMPERIA – Nell’anticipo della terzultima di campionato, il Lerici Sport festeggia il raggiungimento di un traguardo storico: con la vittoria per 9-8 contro la Rn Imperia, i Coccodrilli blindano matematicamente la prima posizione del girone 1 di serie B nella stagione regolare. "Sono orgoglioso dei miei ragazzi. Ora lavoreremo sodo per arrivare pronti alla semifinale del 17 maggio contro la quarta del girone 2 (sembrerebbe una tra Padova e Bologna), per riuscire ad esprimere tutto il nostro potenziale, non ancora mostrato del tutto. Era importante evidenziare il grande lavoro fatto dai miei ragazzi, perché se lo meritano, ma purtroppo è servito solo ad avere il piazzamento migliore nella griglia". Coach Sellaroli (nella foto) loda il suo gruppo. "Siamo partiti tra le favorite, insieme ad Aragno, Imperia, Dream Sport e con le altre squadre che hanno tenuto altissimo il livello del campionato. Noi abbiamo conquistato la testa della classifica a dicembre e l’abbiamo tenuta fino ad oggi: una grande cavalcata "storica" per la società. Siamo l’unica squadra imbattuta dei quattro gironi di tutta Italia di serie B, e vogliamo mantenere questo primato fino alla fine del campionato; ora testa e preparazione focalizzati sui playoff".

Chiara Tenca