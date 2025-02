Lerici Sport è pronto al debutto. Torna in vasca il team femminile

Sarà un week end intenso per le formazioni locali di pallanuoto, pronte a scendere in vasca nella giornata di oggi. La novità più attesa è il debutto della formazione di serie B femminile del Lerici Sport, che torna con la prima squadra dopo un digiuno di due stagioni: il team allenato da Andrea Sellaroli e Marta Pellegri (con Enrica De Simone a curare la preparazione atletica) farà il suo esordio nella seconda giornata di andata, dopo aver osservato il turno di riposo nella prima. Alle 13.45 il team sarà ospite della Milano Watersport Academy, nella piscina Lido Azzurro di Varedo (Monza Brianza), reduce dall’affermazione in trasferta contro la Rn Imperia 57. "Le nostre ragazze – fa sapere il tecnico – scenderanno in acqua la nuova formazione composta da tutte atlete del vivaio e con l’aggiunta di Rebecca Franconi (ex atleta del coach) e Arianna Maresca, entrambe provenienti dalla Rn Florentia", pronte per dare il via a quest’avventura con il piede giusto. Rientra dopo una pausa dalle gare di due settimane la maschile di serie B, che si prepara alla trasferta contro la Wp San Giorgio, al via alle 17 alla piscina Lago Figoi di Genova. Quinti a 10 punti, contro i 17 dei Coccodrilli, che mireranno a confermare il primato in solitaria, gli avversari sono una formazione da temere. "Questa partita – commenta il tecnico alla vigilia – è più complicata di quello che possa sembrare: da anni la San Giorgio è sempre stata la nostra ’bestia nera’. Abbiamo sempre avuto una formazione ’sulla carta’ superiore come individualità, ma contro di loro abbiamo quasi sempre perso, soprattutto a Lago Figoi. In questa stagione abbiamo già affrontato e superato diversi banchi di prova e la partita di domani, servirà a vedere se continueremo ad essere sulla strada giusta". La rosa, che sarà al completo, ha dato comunque riscontri positivi a Sellaroli. "In settimana – conferma – ho avuto buone indicazioni".

Non giocherà, invece, la serie D, che tornerà alle gare il 9 marzo per il match in esterna valevole per la terza giornata contro l’Aquatica Torino. Ma le sfide non finiscono qui: dopo il colpaccio dell’ultimo turno contro il Busto Pn, sarà ospite della Wp Buccinasco a Monza, nella piscina Pia Grande di Monza alle 15.30. Un solo punto separa i ragazzi di Foti (a quota 7) dai padroni di casa (6). "Partiremo al mattino dalla Spezia – spiega il coach – alla volta di Monza. Continuiamo il percorso di crescita, pur con le difficoltà che incontriamo con gli allenamenti, anche se in settimana ci siamo visti più del solito".

Chiara Tenca