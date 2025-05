Lerici Sport sconfitto dal Plebiscito Padova: 6-7 nella semifinale play off

LERICI SPORT 6 PLEBISCITO PADOVA 7 (1-2, 2-1, 1-1, 2-3)

LERICI SPORT: Cavo, Giusti, Iaci, Telara, Casazza, Barrile, Virdis, Casagrande, Italiani, Gatti, Menicocci, Ottazzi, Torracca, Torquati. All. Sellaroli.

PLEBISCITO PADOVA: Destro, Casieri, Michelon, Forese, Leonardi, Balpassa, Arnesano, Marotto, Sartori, Zocco, Maccà, Pisani, Rocco, Taglia. All. Rolla.

Arbitri: Bernini e Puglisi.

Marcatori: Casazza 1, Barrile 3, Gatti 2 (L); Casieri 1, Balpassa 1, Arnesano 1, Zocco 4 (P).

LA SPEZIA – Prima sconfitta stagionale per il Lerici Sport, che in gara-1 delle semifinali play off cade nel campo amico della piscina ’Mori’ della Spezia, battuto di misura (6-7 il finale) dal Plebiscito Padova, al termine di una partita caratterizzata in negativo dall’impasse in fase offensiva dei Coccodrilli e di alcune decisioni arbitrali contestate. "Una partita che sostanzialmente non è stata giocata male in difesa – commenta nel post gara coach Andrea Sellaroli – ultimamente il nostro problema grosso è l’attacco. Abbiamo sbagliato troppe conclusioni, non riusciamo a mettere in cassaforte il risultato". Solo sei gol il bottino dei locali, che non riescono a staccare gli avversari e continuano a sbagliare sotto porta. Il primo episodio che condiziona il match, quando il tabellone indica 4-3, è il rigore di Zocco, che viene parato dal portiere Cavo, poi espulso dai direttori di gara per proteste.

I fischietti fanno ripetere il tiro, con Casazza sotto i pali, e questa volta i veneti impattano (4-4) per poi riuscire a cambiare l’andamento dell’incontro, piazzando un mini break di 2-0 (4-6). Barrile e Gatti riportano il Lerici in parità (6-6), ma a soli due secondi dalla sirena viene concesso un nuovo penalty al Plebiscito, che con Zocco mette il sigillo sul match (6-7). "Sono state prese decisioni arbitrali che ci hanno penalizzato – continua Sellaroli – spero solo per questa partita e non per quella di mercoledì. Eravamo anche riusciti a strappare un pari che ci avrebbe permesso di andare ai rigori, ma a due secondi dalla fine abbiamo commesso un errore grave che ci è costato la partita. Ora ci aspetta la battaglia di Padova, che ci dirà quale è il nostro valore". Servirà il coltello fra i denti: gara-2 sarà un appuntamento dentro o fuori. Il match si disputerà mercoledì 21 maggio alle ore 18 al centro sportivo Plebiscito di Padova: l’unico risultato dovrà esser la vittoria, per poi approdare alla ’bella’ di sabato.

Chiara Tenca