Lerici vola verso i playoff. Brillano i giovani Under 20

Lerici Sport

14

Rari Nantes Perugia

9

LERICI SPORT: Di Donna, Vangi, Iaci 3, Telara, Sisti, Echenique 2, Virdis, Casagrande 1, Italiani 1, Gatti 2, Avvenente 1, Dainese 4, Torracca, Pietra. All. Sellaroli.

RARI NANTES LIBERTAS PERUGIA: Bragoni, Chiucchiu 1, Arcangeli 1, Ceccarelli, Martorana, De Malbe’, Vitale 1, Fiaschi 2, Ferrucci 1, Marzano, Dottori 3, Bertocci, Bertoccini, Montagnini.

Parziali: 1-1, 5-3, 3-3, 5-2.

Arbitro: Costantino

LA SPEZIA – Il Lerici Sport tiene la marcia verso l’obiettivo play off e nella prima di ritorno, dopo aver chiuso la fase di andata come vice campione d’inverno del girone 2 di serie B maschile, cementa la propria posizione sfruttando al meglio i due pari che hanno fermato la capolista Nc Civitavecchia – contro Livorno Aquatics, 9-9 - fino a questo momento a punteggio pieno - e la Gs Aragno – contro Rapallo Nuoto, 7-7 - , con cui condivideva la seconda piazza. Alla ’Mori’ gli ospiti vendono cara la pelle ed è necessaria un’ultima frazione d’imperio per staccare definitivamente il Perugia dell’ex Fiaschi, battuto per 14 a 9, bestia nera dei Coccodrilli nello scorso campionato.

"Partita non facile come da previsioni – commenta nel post gara coach Andrea Sellaroli - nonostante la giovane età dei nostri avversari. Questa volta, alla lunga, siamo riusciti a conquistare i tre punti, finalmente con un crescendo finale. Ancora indisponibile Virdis, sono partiti titolari gli under 20 Sisti e Vangi. Hanno fatto un gol a testa altri due under 20, Avvenente e Italiani, a conferma di quanto detto poco tempo fa sul lavoro svolto sui giovani del nostro vivaio". Missione compiuta, quindi, con la testa giù a domani quando è in programma il big-match di zona playoff: la terza in classifica Aragno ospiterà i Coccodrilli, secondi con due punti di distacco, che proveranno a prendersi la rivincita, dopo aver perso di misura il match dell’andata, prima sconfitta della stagione.

Altri. Us L. Locatelli - San Giorgio Wp 8-6, Osimo Pirates Wp - Pn Tolentino 11-2, Nc Civitavecchia- Livorno Aquatics 9-9, Rapallo Nuoto Gs Aragno 7-7. Classifica: Nc Civitavecchia 28, Lerici Sport 22, Gs Aragno 20, Osimo Pirates e Rapallo Nuoto 18, Us L. Locatelli 15, Livorno Aquatics e San Giorgio Wp 9, Libertas Rari Nantes Perugia 5, Pn Tolentino.

Chiara Tenca