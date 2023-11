L’esibizione durante l’intervallo di Unahotels-Tortona. Le farfalle di Scandiano incantano i 4mila del PalaBigi

Applausi a scena aperta per le farfalle della ‘Polisportiva Scandianese’. All’intervallo della partita di domenica tra Pallacanestro Reggiana e Tortona le giovani ginnaste si sono infatti esibite in alcune coreografie che hanno attirato l’attenzione degli oltre quattromila spettatori del PalaBigi. La loro eleganza, unita a disciplina e coordinazione, è stata notata anche dallo storico telecronista ed esperto di sport americani Roberto Gotta che dai microfoni di Dazn le ha apertamente elogiate.

"Ho visto tante esibizioni di uno sport affascinante come la ginnastica ritmica, ma questa è stata veramente stupenda. Personalmente - ha chiosato il giornalista - l’ho preferita a tante altre di importazione che spesso sono solo una copia approssimativa e non creano alcun tipo di partecipazione emotiva come invece è accaduto questa volta".

Le piccole atlete sono poi state premiate dal socio biancorosso Graziano Sassi con un pallone autografato da tutti i giocatori Unahotels.

f.p.