L’esposizione continuerà anche oggi. Coppa Davis e Billie Jean King Cup in mostra. Al Country Club gli ultimi trofei azzurri

Come Jannik Sinner e Matteo Berrettini (e Simone Bolelli). Da ieri, e anche per oggi, si possono vivere queste emozioni al Country Club di Villanova di Castenaso. Francesco Catenacci e Mario Trebbi (nella foto), i titolari del Country, da ieri danno ospitalità alla Coppa Davis, vinta dall’Italia per la terza volta (seconda di fila) pochi mesi fa). E insieme con la celebre ’Insalatiera’ ecco la Billie Jean King Cup, il trofeo conquistato da Jasmine Paolini, Sara Errani e compagni. Due coppe, da rimirare senza essere costretti a lunghi viaggi. E, per qualche minuto, appunto, sentirsi campioni come Jannik o Matteo, Jasmine o Sara.