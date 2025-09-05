L’Estra riparte da qui

Una serata a tinte biancorosse. Entusiasmo, tanto, e una grande voglia di gettarsi l’ultima stagione alle spalle e ripartire per una nuova avventura. È stata questa l’atmosfera che si è respirata al Naturart Village in occasione della presentazione ufficiale dell’Estra Pistoia. Un bagno di folla ha accolto la squadra. Ai giocatori biancorossi che uno ad uno sono sfilati sul palco non sono stati lesinati cori d’incitamento. C’era una grande voglia di fare festa, di tornare ad emozionarsi. "Stasera ripartiamo con il viaggio che unisce la gente di Pistoia e la squadra – afferma il presidente biancorosso Joseph David –. Abbiamo costruito una squadra che ha voglia di lottare lavorare duro per i tifosi e ci aspettiamo che con la vostra forza riusciate a dare grande forza a questi ragazzi. Ogni ostacolo può essere superato con i tifosi dietro alla squadra Questa è la nostra città, la nostra squadra e il nostro momento". "Il bilancio del lavoro è positivo anche se parziale, perché dobbiamo inserire Seneca Knight – dice il direttore tecnico Alberto Martelossi –. Abbiamo dei giocatori che non si tireranno mai indietro".

L’ovazione è scattata quando sul palco è salito coach Tommaso Della Rosa. "L’anno scorso è stato particolare e fare meglio in panchina è piuttosto facile – afferma Della Rosa –. Per me è un grande onore essere qua, è il sogno da quando ho iniziato ad allenare". E poi tutti in piedi per il capitano. "Ogni anno è sempre una grande emozione – afferma Lorenzo Saccaggi –. Essere il capitano per me rappresenta un traguardo per tutto ciò che questa città mi ha dato in questi anni. Dopo tutto ciò che abbiamo passato è emozionante vedere tutto questo entusiasmo, una cosa che può succedere solo a Pistoia".

Maurizio Innocenti