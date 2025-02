LETTERATURA Sportiva. Gianfelice Facchetti vince il premio Ciotti con il libro “Capitani“

"Capitani" scritto da Gianfelice Facchetti ha vinto la quarta edizione del “Premio Sandro Ciotti“ di letteratura sportiva, ideato da Filippo Grassia e organizzato dal Panathlon Club Milano. La cerimonia di premiazione si è svolta presso l’Università degli Studi di Milano, celebrando un’opera che esplora il ruolo dei grandi capitani del calcio, figure iconiche capaci di trascendere il campo da gioco per diventare simboli di integrità e ispirazione. I capitani di qualunque genere sono appunto Miti, Esempi, Simboli, quei punti di riferimento che sembrano non esistere più, ovunque, e nel calcio in particolare. Le “Bandiere” di una volta che vorremmo tanto andassero a sventolare". Facchetti ce ne offre una splendida e nostalgica carrellata, dal padre Giacinto ad Armando Picchi, e poi la dinastia dei Maldini (Cesare e Paolo) e tanti altri.

Il libro di Facchetti ha preceduto gli altri due finalisti: Giorgio Simonelli autore di “Quasi gol: Storia sentimentale del calcio in TV“ (Manni) e Stefano Ardito, con “K2: La montagna del mito. Vittorie, tragedie, grandi imprese“ (Solferino)

Il Premio Respect 2024 è stato assegnato a Filippo Galli per il suo libro "Il mio calcio eretico", un’opera che riflette sulla filosofia del gioco e sul ruolo della formazione sportiva.

Il Panathlon Club Milano rinnova dunque il suo impegno nel promuovere i valori dello sport attraverso la cultura e la letteratura.