L’evento, al tennis Club di viale della repubblica numerosi i curiosi intervenuti alla presentazione del libro di Bianchi e Togni. “Una leggenda dello sport massese“, l’omaggio al professor Giuseppe Borzoni

Un centinaio di persone ha festeggiato l’altra sera il professor Giuseppe Borzoni al Tennis club di viale delle Repubblica dove veniva presentato il libro di Gianni Bianchi e Maurizio Togni “Una leggenda dello sport massese”. Con tanti curiosi anche molti vecchi allievi del Gambino distintisi nella pallavolo e nell’atletica leggera, compreso l’olimpionico Luigi Benedetti e i “ragazzi del ‘76” che portarono i Vigili del Fuoco Adelmo Grassi in Serie A.

Dino Del Giudice, Gianni Bianchi e Riccardo Jannello hanno raccontato Borzoni, 91 anni, sotto lo sguardo emozionato del prof, quasi intimidito dal tanto amore della platea e come sempre riluttante alle celebrazioni. Bianchi ha poi chiamato come atleta “neutrale” Aurelio Andreazzoli, ex calciatore e ora allenatore, che ha ricordato Borzoni come suo insegnante al Toniolo. Da parte di tutti affetto e consapevolezza di come Gambino sia stato un vero padre per i suoi atleti.

"Una serata davvero speciale – ha detto l’autore del libro Gianni Bianchi – per la quale devo ringraziare prima di tutti il professor Borzoni, per quello che fatto per la sua città, e poi tutti voi che siete intervenuti numerosi a testimoniare l’amore nei suoi confronti, un amore incondizionato che certifica un legame profondo e duraturo nel tempo".