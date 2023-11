L’evento. Assegnati gli “Sport For Nature Awards“. Premi per chi si è distinto nel green e nel sociale Ieri a Milano sono stati assegnati i "Sport For Nature Awards", riconoscimenti a atleti, club e personalità sportive per l'impegno a favore della natura. Tra i premiati: Hervé Barmasse, Giuseppe Capua, Marco Fichera, Olimpia Milano, Allianz PowerVolley Milano, Marlon Santos da Silva e Francesco Ettorre.