L’evento. Beach, il torneo entra nel vivo . Da oggi i quarti di finale

Seconda giornata di sfide, ieri, per il Mutina Center Beach Volleyball Event nell’arena approntata in Piazza Roma, ai piedi del Palazzo Ducale, con le prime gare dei gironi eliminatori definiti dai risultati delle qualificazioni.

Da sottolineare, nella pool C, la prova della coppia modenese Reggiani/Bigarelli, che ha dato vita ad una grande gara, in crescendo, contro i numero tre del ranking, ovvero gli olandesi van Werkhoven/van Hal, sconfitti 21-18 e 21-13. La seconda vittoria nel torneo è valsa per i due modenesi il passaggio del turno assicurato.

Oggi intanto si definiranno i quarti di finale. Il programma della giornata partirà stamattina alle 10 con la sfida tutta italiana tra Raisa/Guidi e Pizziolo/Fontana, quindi quella tutta olandese tra Gras/van Straten e van Werkhoven/van Hal, seguite dai belgi Humblet/Pirick contro gli italiani Mussa/Teli e dai tedeschi Teege/Brendel contro gli italiani Boncompagni/Balducci.

Buono anche ieri il riscontro di pubblico, soprattutto nelle partite che hanno visto impegnati gli italiani.