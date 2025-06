L’evento. Calcio e beneficenza. Torna la Benny Cup

Sabato 7 giugno, nelle strutture della Monari Nasi in via Milano, tornerà il classico appuntamento annuale con la Benny Cup, la manifestazione annuale benefica organizzata da Federico Benincasa in memoria del padre Lorenzo. Dopo i successi di questi 10 anni vissuti in campo, su più campi, dalla Gino Pini fino alla Polisportiva Saliceta, grazie alla partecipazione della cittadinanza di Modena e della rete nazionale, nelle passate edizioni Benny Cup è diventata anche evento multisport a carattere regionale, con la partecipazione di migliaia di persone e numerose associazioni. Quest’anno la manifestazione verra dedicata interamente al calcio, alle categorie 2017 con ben 20 squadre partecipanti e due squadre di special football dell’associazione Tsm che si sfideranno in un match che fara da cornice sociale all’evento r che sara ospitato dall’Asd Monari Nasi, scelta da Federico Benincasa per proseguire e accrescere il progetto, riportando così Benny Cup dove tutto iniziò, negli anni ’70, con Lorenzo Benincasa. Come in ogni edizione, parte del ricavato andra alla Lilt (Lega Italiana Lotta Tumori) con cui la Benny Cup collabora dagli inizi della manifestazione, in un vero e proprio abbraccio collettivo, per dimostrare a tutti coloro che soffrono e hanno sofferto per i propri cari, che non si è soli, ma tutti uniti, un’anima sola che trova nei valori dello sport e della solidarieta la propria lingua universale.

Nelle edizioni precedenti hanno partecipato centinaia di squadre, si sono giocati più di 300 match con 10.000 ore di sport in tutta Modena e provincia, sono state coinvolte Protezione Civile, ospedali del territorio, eziende ed enti, e sono stati tanti anche i personaggi pubblici che hanno aderito al progetto: da Arrigo Sacchi a Gianni De Biasi, fino ad Hernan Crespo, Paolo Cannavaro, Lorenzo Pellegrini, Francesco Acerbi e Luca Toni, di cui questi ultimi ospiti delle finali degli ultimi anni, a testimonianza dell’unicita dell’evento della Benny Cup nel suo genere e proposta.