L’evento di atletica. In 8mila alla Milano21, trionfano Njie e Campidelli

Oltre 8.000 runner hanno invaso le strade del centro per la Milano 21: due le distanze previste per l’ultima tappa del circuito 2023 FollowYourPassion, mezza maratona (21.097 km) e 10 km. Ai nastri di partenza 8mila appassionati, con ben 1.600 runner provenienti dall’estero. Partenza e arrivo in via Arona, accanto al Vigorelli. Padrone nella mezza maratona il gambiano Nfamara Njie (1:04’33”, suo secondo record personale), secondo il 21enne Nicolò Gallo con 1:05’15”, terzo lo slovacco Sahajda Tibor in 1:05’50”. Tra le donne, dominio di Bianca Campidelli (1:19’09”) e Francesca Generali (1:19’10”), insieme sul traguardo . Terza la svizzera Alva Malmsten Nilsson con 1:19’31”. Nella 10 chilometri trionfa Daniele Farronato (30’52”) su Tobia Beltrame (30’58”) e Stefano Ghenda (31’11”). Tra le donne vince Gloria Giudici in 35’50” su Beatrice Bianchi (35’57”) e Greta Cerea (36’23”).