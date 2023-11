L’evento di ciclocross. Solbiate Olona, tempo di ciclocross: "Qui scritte pagine di storia»

SOLBIATE OLONA (Va)

Nel vivo della stagione del Ciclocross, Solbiate Olona e il G.S.Solbiatese sono pronti ad accogliere il ritorno degli appassionati su uno dei percorsi più impegnativi dell’intero circuito. Domenica 3 dicembre è infatti prevista l’edizione numero 62 del Ciclocross di Solbiate. Una prova del Circuito Lombardia di Ciclocross - Memorial Claudia Bonfanti e valida come Campionato Provinciale. La storica manifestazione rinnova ancora una volta l’appuntamento dove a partire dal 1951 si sono confrontati i maggiori campioni della disciplina. Dall’indimenticato Renato Longo ai grandi protagonisti anche della strada, da Roger De Vlaemink a Claudio Chiappucci fino a Daniele Pontoni. "Siamo orgogliosi di poter rinnovare la sfida su un tracciato dove si sono scritte pagine importanti di storia – afferma Roberto Lavezzari, Presidente del G.S.Solbiatese -. Negli ultimi mesi ci siamo impegnati per allestire al meglio il percorso e l’intera organizzazione, ora siamo pronti ad accogliere corridori e appassionati".

Il programma prevede il ritrovo a partire dalle ore 8 e la prima partenza alle ore 10. A seguire, tutte le altre fino al pomeriggio, per tutte le categorie FCI, più i Master, maschili e femminili. La passione per il ciclocross non ha infatti tempo. Sugli storici passaggi del Pratone e della Scaletta si confronteranno così atleti e atlete di ogni età.

Tra le novità di quest’anno, il ritorno della partenza e del traguardo sul fondovalle, così da garantire la continuità del circuito. Restano tuttavia invariate le difficoltà di un tracciato dove alla fine emergono sempre i migliori. Un percorso ampiamente apprezzato e atteso per mesi dagli appassionati. "Solbiate Olona ha una grande tradizione per il Ciclocross – conclude Lavezzari -. A fare grande una manifestazione sono però gli atleti; negli ultimi anni le attese sono aumentate e siano convinti di poterle soddisfare ancora".C.C.