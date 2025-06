L’evento. Frassinoro si prepara al festival del biathlon

Si svolgerà il 27, 28 e 29 giugno il Summer Biathlon Festival, appuntamento che porterà nuovamente Frassinoro al centro della scena sportiva nazionale. Per tre giorni, la località turistica del nostro Appennino accoglierà atleti, appassionati e famiglie, con un programma ricco di gare, dimostrazioni e momenti di incontro con i protagonisti del biathlon e dello sci di fondo. L’evento arriva a poche settimane dal primo ritiro ufficiale della squadra nazionale femminile di biathlon, tenutosi dal 15 al 23 maggio sulle piste e i sentieri di Piandelagotti-Boscoreale, in preparazione ai Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026. Un risultato che premia l’impegno decennale di una comunità di montagna che ha creduto nello sport come strumento di rilancio del territorio.

Il festival rappresenta oggi una vetrina importante: atleti di caratura internazionale si contenderanno la vittoria in uno scenario naturale che unisce passione sportiva e bellezza paesaggistica. Nelle edizioni passate, la manifestazione ha visto la partecipazione di grandi nomi del biathlon, tra cui Dorothea Wierer, madrina del 2024.

Nato nel 2012 grazie all’associazione Frassinoro Biathlon Friends, il festival è cresciuto anno dopo anno, diventando simbolo di cooperazione tra cittadini, associazioni e istituzioni del territorio. Oggi, Frassinoro è considerato il luogo dove il biathlon italiano ha mosso i primi passi e continua a scrivere pagine importanti della sua storia. "Senza dubbio un’occasione perfetta per vivere da vicino l’emozione dello sport, immersi nella bellezza dei paesaggi di Piandelagotti e del resto dell’appennino al confine con la Toscana", commentano gli organizzatori. "Il cammino del biathlon italiano parte da qui. E questo festival è molto più di un evento: è una celebrazione della tenacia, delle radici e del futuro della nostra montagna. Ci auguriamo che in questi tre giorni siano tante le persone che decideranno di venire a trovarci".

Generoso Verrusio