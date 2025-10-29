L’evento il 9 novembre, attesi a migliaia. Torna Corrimutina. Il centro ai podisti

A novembre torna Corrimutina, festa sportiva modenese iniziata nel 1980. La sala di rappresentanza in municipio ha ospitato la presentazione dell’edizione 2025 di domenica 9 novembre. Ha fatto gli onori di casa l’assessore allo Sport Andrea Bortolamasi, che ha evidenziato l’importanza degli obiettivi di Corrimutina: promozione di sport, sani stili di vita e socializzazione; per questo Corrimutina ha sempre avuto il supporto attivo dell’amministrazione.

Bortolamasi ha anche evidenziato come l’organizzazione di Corrimutina derivi da una rete fra diverse realtà (enti di promozione, Croce Rossa, società podistiche e sito modenacorre.it). La presidente di Uisp, Vera Tavoni, ha confermato l’impegno di offrire ogni anno una manifestazione collaudata, nel cuore della cittadinanza. La responsabilità di portare oltre 5000 persone a correre e camminare in città è grande. Eugenio di Prinzio, che cura il percorso e la sua messa in sicurezza, ha illustrato i 3 tracciati di 4,9 e 12 chilometri, per il cui presidio saranno impiegati 70 volontari da pod. Interforze e da ass.naz.carabinieri, polizia di Stato, protezione Civile e Fare Ambiente; saranno quasi 200 i volontari impiegati per Corrimutina. Presidio pure importante è quello sanitario, che vede impegnata Croce Rossa; Massimiliano Mascheretti ha illustrato il piano predisposto che prevede, oltre ad ambulanze, la presenza di operatori con defibrillatore che seguiranno la corsa in bicicletta per la massima tempestività.

Katia Citro per CSI ha sottolineato come Corrimutina si rivolga ai giovani delle scuole; tantissimi sono i modenesi che hanno conosciuto la corsa partecipando con il proprio istituto a questa festa del podismo. Corrimutina è aperta, oltre che a podisti e scuole, anche alle altre realtà locali; parteciperanno anche quest’anno Fondazione Hospice, Cesto di ciliegie e Fondaz.Vita Indipendente; il presidente di quest’ultima associazione, Roberto Boni, ha confermato che in testa alla corsa ci saranno i loro ragazzi, con la speciale maglietta. Ha chiuso la conferenza stampa Giuliano Vecchiè, per Aics; con la sua Atletica Ghirlandina Vecchiè può vantarsi di aver fatto sempre parte dell’organizzazione, sin dalla prima edizione nel 1980. Per i singoli le iscrizioni (3 euro) sono già aperte presso i negozi specializzati Run & Fun, Lupo Sport e Tempo Run e presso gli enti di promozione sportiva Aics, Csi ed Uisp. Le iscrizioni delle scuole avverranno presso Aics dal 3 di novembre. Ogni informazione è reperibile sul sito www.corrimutina.it e sulle relative pagine Facebook ed Instagram.

