L’evento in Garfagnana. "Premio Sport» raddoppia. Ecco la seconda edizione

Presentata la seconda edizione del "Premio Sport Fabbriche di Vergemoli" che sarà assegnato il 27 settembre, non tanto a chi già ha ottenuto risultati importanti nella propria disciplina, bensì a chiunque affronti lo sport con etica, rispetto, sacrificio e massima dedizione. Queste sono le basi di giudizio evidenziati durante la presentazione, all’interno del bar ristorante "Il Pescatore" di Borgo a Mozzano. Lo hanno sottolineato il sindaco di Fabbriche, Michele Giannini e l’organizzatore del premio, Fabrizio Giovannini.

"Il premio è rivolto a tutte le discipline sportive e mette in evidenza sia i giovani che le promesse, sia i personaggi già affermati che devono servire da esempio ai primi – ha sottolineato il manager sportivo Fabrizio Giovannini, ideatore della manifestazione – . Nel 2024, in occasione della prima edizione, abbiamo premiato quattordici sportivi; sabato prossimo ne premieremo venti. La manifestazione, tra l’altro, ha portato fortuna ai premiati: infatti Anna Crispino, schermitrice premiata nel 2024, è oggi in Nazionale e ha vinto la medaglia di bronzo a squadre ai campionati del mondo a Tbilisi. Idea Pieroni, nel giro di un anno, è cresciuta tecnicamente ed ha contribuito alla conquista della Coppa Europa a Madrid con la Nazionale e, in questi giorni, ha partecipato ai campionati mondiali di atletica leggera. Pisani ha conquistato il campionato italiano Rally “Due ruote motrici”; Di Tocco continua ad essere un fantino affermato. Non ci sono, poi, solo atleti e il premio viene assegnato in varie sezioni, atleti, aziende, giornalisti, società".

"L’idea – ha spiegato il primo cittadino di Fabbriche di Vergemoli – è partita da Fabrizio Giovannini e io l’ho immediatamente sposata. Questo perché, come piccolo comune, abbiamo da sempre una particolare sensibilità per le persone meno note, per chi non è sotto i riflettori. Nel caso dello sport abbiamo voluto mettere in vetrina quelle discipline cosiddette secondarie, ma che in realtà secondarie non sono. In realtà sono quelli gli sport che, magari, hanno meno visibilità rispetto al calcio, ma che aiutano i giovani a crescere e ad affermarsi, ricoprendo un valore sociale importante. Lo sport è, infatti, socialità, passione, impegno. Anche gli sport più noti hanno queste caratteristiche, ma mi è parso giusto porre l’accento su quelli di cui si parla meno e spesso portano con sé una maggiore inclusività. Quest’anno, poi abbiamo una novità, non di poco conto e cioè l’assegnazione di una borsa di studio del valore di 500 euro a un atleta, studente del nostro territorio comunale, finanziata con contributi privati. Ringraziamo tutti gli sponsor per questo passo avanti e in particolare la banca del territorio, la BVLG, per cui ringraziamo Pietro Salatti".

La scultura creata in esclusiva per il Premio Nazionale Sport è stata realizzata dall’artista Marcella Bertoli Barsotti.

Fiorella Corti