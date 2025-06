L’evento in piazzale della Gioventù ha richiamato tantissimi spettatori. Trofeo Canzoneri, un successo di risultati e pubblico. Il giovane Casadio è campione regionale allievi

Un Piazzale della Gioventù gremito e festate ha accolto il tradizionale Trofeo Canzoneri, manifestazione pugilistica con la quale la Boxe Budrio porta da diverse decadi la Noble Art nel centro cittadino. La prima riunione con il nuovo quadrato a seguito dell’alluvione ha richiamato un pubblico inaspettato, con l’organizzazione entusiasta della risposta di chi ha voluto esserci.

"C’era tantissima gente – racconta il maestro Franco Di Bella, mente e mani dietro all’organizzazione della serata –: ci saranno state almeno 500 persone e ne siamo entusiasti. In molti sono venuti a complimentarsi perché c’erano anche tanti giovani e questo è un bel segnale. Vorrei ringraziare il presidente Iorio per il suo sostegno, per la cura degli aspetti burocratici e di tutta l’organizzazione e tutti coloro che sono venuti per vedere un po’ di boxe. C’era un clima fantastico e penso che tutti se ne siano accorti".

Il Canzoneri 2025 è stata anche l’occasione per l’esordio del maestro Sergio Rosa con i colori della Boxe Budrio, con il veterano del bordo ring che ora affianca Di Bella in palestra dopo aver terminato la sua esperienza come consigliere federale: "Sono sorpreso da così tanta partecipazione. Siamo molto contenti che ci sia stato così tanto seguito. Non avevo dubbi che la scelta di tornare a Budrio potesse essere la migliore. Ho già visto che ci sono alcuni prospetti molto interessanti in palestra su cui poter lavorare e che condividono alcune delle mie fissazioni (ride, ndr). Ci sarà da fare un bel lavoro insieme".

A Matteo Argint il riconoscimento come miglior pugile della serata. Sul ring alla fine sono andati in scena undici incontri, tutti in grado di scaldare il pubblico di Budrio. Si è cominciato con il pari tra Arsen Andrushchak (Budrio) contro Samuele Vernucci, seguito dalla importante vittoria di Edoardo Casadio (Budrio) contro Michele Maranzano che è valsa al primo il titolo di campione regionale allievi.

Dopo gli anni di Amina Golinelli dunque, la palestra ha così un nuovo campioncino. Il 63 kg Cristian Josan (Budrio) è stato sconfitto da Piernicola Martuccio (Bolognina) mentre il 57 kg Matteo Argint ha superato Taha Fadi così come il pari peso Ivan Aprile (Budrio) che ha invece avuto ragione di Leonardo Tavaluc.

Successo anche per la 52 kg Olivia Dragotta (Budrio) contro Denise Avenali mentre l’80 kg Manuel Bianchi (Budrio) si è dovuto arrendere ad Alessio Sciolti. Vittoria poi per il 63 kg Rayan Aloini (Budrio) contro Alfonso Izzo e sconfitta invece per la 60 kg Veronica La Cascia (Budrio) contro Dafne Martini. Infine successi per i due allievi di casa, il 75 kg Bruno Caiazzo e l’80 kg Mattias Nuhu che hanno superato rispettivamente Suleman Shahbaz e Diego Chioatto.

Gianluca Sepe