L’evento In piemonte. Giochi Mondiali di Special Olympics dall’8 al 15 marzo

Si svolgeranno in Italia dall’8 al 15 marzo i Giochi Mondiali Invernali Special Olympics. Da Torino alle località olimpiche di Sestriere, Bardonecchia e Pragelato, l’evento coinvolgerà ben millecinquecento atleti provenienti da 102 delegazioni e accompagnati da 621 Coach. Con loro 3.000 volontari, migliaia di persone tra staff, personale medico, familiari, media, ospiti, delegati ed oltre 300.000 spettatori attesi per le gare di sci alpino, sci nordico, snowboard, corsa con le racchette da neve, Floorball, pattinaggio artistico su ghiaccio, pattinaggio di velocità su ghiaccio e danza sportiva. I Giochi Mondiali Invernali Torino 2025 rappresentano una grande opportunità per sensibilizzare tutto il territorio nazionale: persone di ogni età, scuole ed associazioni sono coinvolti nella corsa verso la piena inclusione.

La cerimonia inaugurale si svolgerà l’8 marzo nella spettacolare cornice dell’Inalpi Arena, nel cuore di Torino. Non mancheranno gli elementi cerimoniali in stile olimpico, celebrando i valori di inclusione, determinazione e sportività. Il momento più atteso sarà senza dubbio la Parata degli Atleti. Special Olympics è un movimento globale che si impegna per creare un mondo migliore, incoraggiando e promuovendo l’accettazione e l’inclusione delle persone e valorizzando le potenzialità di ognuno attraverso lo sport. Può contare su partnership importanti come Coca-Cola, socio fondatore e sponsor globale di Special Olympics fin dal 1968, anno in cui si disputò la prima edizione dei giochi. G.L.