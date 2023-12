L’evento internazionale sulle nevi bergamasche. Schilpario ospiterà la Coppa Fesa 2024

Sarà un febbraio “caldo“ per la Pista degli Abeti di Schilpario, che ospiterà dal 23 al 25 del mese una tappa della Coppa Fesa, il circuito continentale di sci di fondo che vede al via le più importanti squadre nazioni europee. La località bergamasca, che da anni ospita la Coppa Italia, allarga i propri orizzonti grazie alla tenacia ma soprattutto alla passione dello Sci Club Schilpario che, attraverso il suo Presidente Andrea Giudici, non solo ospiterà le gare appena citate, ma sarà addirittura sede nel febbraio 2025 dei Mondiali giovanili, riservati alle categorie under 23 e juniores. L’evento è stato presentato nella sede del Palazzo della Provincia di Bergamo alla presenza di Lara Magoni, sottosegretaria di Regione Lombardia con delega Sport e Giovani, orgogliosa di appartenere ad un territorio dalla così forte tradizione sportiva e capace di allestire eventi di questo livello. Il programma propone la disputa nella prima giornata delle 10 km in tecnica classica femminile e maschile, seguite il giorno successivo dalle prove inseguimento, rispettivamente 10 km per le donne e 20 km per gli uomini. In contemporanea si disputeranno i FESA Games, competizioni riservate alle categorie under 16 e under 18. Carmelo Ghilardi, presidente del comitato organizzatore per i Mondiali del 2025, e Fausto Denti, presidente del comitato FISI di Bergamo, sono orgogliosi del ruolo centrale della Val di Scalve nel’organizzazione degli eventi legati agli sport invernali: "Il comitato FISI di Bergamo lavora da anni per la promozione dello sci di fondo e va ringraziato in modo particolare lo Sci Club di Schilpario per quel che fa a livello giovanile", hanno affermato in coro, mentre il campione di casa Fabio Maj, in veste istituzionale di direttore di pista, ha assicurato l’ottima preparazione del percorso di gara. Fra i nomi più attesi ci saranno gli atleti di casa Lucia Isonni e Davide Negroni: "Sarà un privilegio gareggiare sulle nostre piste, faremo del nostro meglio per raprpesentare il nostro territorio".

Silvio De Sanctis