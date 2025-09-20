L’evento. La carica dei 400 motociclisti in arrivo per la Transitalia Marathon

I motori e i cuori degli appassionati sono pronti a scaldarsi: manca sempre meno infatti al via della Transitalia Marathon, l’evento mototuristico internazionale più atteso dell’anno, con il patrocinio del Senato della Repubblica, del Ministero del Turismo e del Ministero dello Sport. Rimini si prepara dunque ad accogliere 400 motociclisti da tutto il mondo, che arriveranno venerdì per briefing e operazioni preliminari, mentre nel weekend sarà aperto un expo di moto e accessori. Lunedì 29 prenderà il via la prima tappa, segnando l’inizio ufficiale di un percorso che condurrà la carovana da Rimini a Jesi, poi verso Foligno e Arezzo, per tornare in Romagna giovedì 3 ottobre con l’ultima tappa Arezzo–Coriano, città natale di Marco Simoncelli.

Ieri, nelle sale del Comune di Rimini, durante la conferenza stampa alla quale hanno partecipato la senatrice Domenica Spinelli, l’assessore di Rimini Francesco Bragagni, il sindaco di Coriano Gianluca Ugolini e l’assessore ai Lavori Pubblici e Sport di Foligno Marco Cesaro, sono state sottolineate l’importanza e il valore della manifestazione. Tra gli interventi, la senatrice Domenica Spinelli ha ricordato che, in dieci edizioni, i partecipanti hanno consumato 26.000 pasti e generato 26.100 pernottamenti, sottolineando l’importanza della manifestazione per il territorio nazionale.

Per Mirco Urbinati, organizzatore dell’evento, la priorità resta la persona: "La Transitalia Marathon è oggi riconosciuta in tutto il mondo, sostenuta da importanti patrocini. Ma il cuore dell’evento è chi partecipa, la passione di ogni motociclista".

Il sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini, ha sottolineato come "questi eventi fanno bene al territorio e lo valorizzano nella maniera più compiuta possibile".

Non poteva mancare l’omaggio a Marco Simoncelli: l’assessore di Rimini Francesco Bragagni ha approfittato dell’occasione per annunciare la decisione del Comune di dedicare una rotatoria al campione Marco Simoncelli in occasione del suo anniversario, un gesto che intende ricordare il talento e la figura del pilota, ancora nel cuore degli appassionati di motori.

Riccardo Bianchini