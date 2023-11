L’evento. “Milano Premier Padel“ raddoppia. All’Allianz Cloud in campo i migliori

Il Milano Premier Padel P1 raddoppia. Dopo lo straordinario successo del 2022, dal 4 al 10 dicembre all’Allianz Cloud torna l’appuntamento con il circuito governato dalla Federazione Internazionale Padel (FIP) con Qatar Sports Investments (QSI). E torna con l’esordio del tabellone femminile e le più forti giocatrici al mondo che si uniranno ai colleghi uomini di una disciplina globale in continua crescita verticale. Il torneo si inserisce nella già fitta agenda sportiva della città di Milano, divenuta negli ultimi anni uno snodo cruciale dell’attività agonistica internazionale. Tra le donne, in campo le tre coppie vincitrici dei tre Premier fin qui disputati a livello femminile: da Paula Josemaria e Ari Sanchez regine di Parigi e coppia numero uno del ranking Fip, a Marta Ortega e Gemma Triay (n° 2) che hanno trionfato a Roma, Delfina Brea (7) e Bea Gonzalez (5) che si sono invece imposte a Madrid. Anche nel tabellone maschile il top della disciplina: Da Arturo Coello – numero 1 del ranking Fip – e Agustin Tapia (6), vincitori delle ultime quattro tappe del Premier Padel (Roma, Madrid, Mendoza e Parigi) a Juan Lebron e Ale Galan, i campioni in carica e numero 2 della classifica mondiale. E ancora, Franco Stupaczuk (7) e Martin Di Nenno (4), Fede Chingotto (8) e ‘Paquito’ Navarro (5), fino alla ‘Leyenda’ Fernando Belasteguin (9). Il Milano Premier Padel è sostenuto dall’ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Rivoluzionario anche il sistema di acquisto biglietti sul portale Ticketone (divisi per due sessioni giornaliere): grazie alla rivoluzionaria tecnologia YourSeats360, sarà possibile acquistare i biglietti in modalità ‘immersiva’ e cioè avendo la visualizzazione esatta del campo dal proprio seggiolino. Non mancano il villaggio commerciale e l’area ’padel food’ per un evento totalmente sostenibile. Le info sul sito ufficiale www.milanopremierpadel.com.

Paolo Franci