L’evento nel mese di giugno a Madrid. Ci sono due squadre di Milano ai prossimi Mondiali di Fit Boxing

Sono 4 le squadre che combatteranno per il titolo e rappresenteranno l’Italia al Campionato Mondiale di Fitboxing (Fitboxing World Games), che si terrà il prossimo 8 giugno presso l’imponente Caja Mágica di Madrid. Tra le formazioni che hanno superato le qualifiche anche due team da Milano, che si allenano presso il club Brooklyn Fitboxing di Milano Ticinese.

La community italiana dei fitboxers sarà rappresentata dalle squadre: “CAO” e “Full Metal Brooklyn” del club di Milano Ticinese allenati rispettivamente dai trainer Alessandro Cotto e Paolo Defranchi; “Stica Team” per il club di Chiavari, che partecipa alla competizione mondiale per la terza volta con il trainer Luca Bolzoni; e infine la squadra “Tost-e Warriors” di Alessandria, accompagnata dalla trainer Carlotta Frasè.

Quella in programma all’alba della prossima estate sarà la settima edizione dei Fitboxing World Games, nati a Madrid nel 2016. La disciplina ha un forte radicamento in Spagna, ma alla Caja Mágica si affrontano sempre più numerosi atleti provenienti dall’estero, oltre a squadre italiane, portoghesi e argentine, quest’anno per la prima volta anche francesi e tedesche.

Si tratta di una competizione inclusiva, in cui squadre composte da quattro atleti, che possono essere uomini o donne e di ogni età, si sfidano nella stessa categoria per aggiudicarsi il titolo di Campione del Mondo. Gli atleti si mettono alla prova di fronte a sacchi da boxe dotati di speciali sensori, che, grazie ad una tecnologia brevettata, misurano in tempo reale la forza applicata al sacco e la sincronizzazione con la musica.

Durante i tre round di due minuti ciascuno, i fitboxers colpiscono il sacco seguendo una specifica sequenza, che rappresenta la “challenge” estratta a sorte tra le 6 possibili e che sono state già allenate e memorizzate in questi mesi dagli atleti. Oltre al punteggio ottenuto dai parametri raccolti dalla tecnologia del sacco da boxe, diversi arbitri assegnano un ulteriore punteggio in base alla tecnica e alla sincronizzazione tra i membri della stessa squadra.

La disciplina sebbene sia praticata principalmente fra donne affascina sportivi di ogni sesso ed età. Ne è una prova la rapidità della crescita in Europa, in particolare in Italia, dove la community di Brooklyn Fitboxing sta riscuotendo un interesse sempre maggiore, basti pensare agli 8 club aperti nell’ultimo anno e mezzo, con l’obiettivo di superare i 50 nei prossimi anni. "Vedere quattro squadre italiane partecipare alla finale di Madrid è per noi un grande orgoglio. Anno dopo anno aumentano i successi a livello internazionale e cresce la nostra community italiana. Brooklyn Fitboxing nell’ultimo periodo ha sperimentato in Italia una notevole crescita. Il nostro sport unisce la performance sportiva al divertimento, crea spirito di appartenenza e supporta iniziative solidali", commenta Gabriele Aluigi, Country Manager Italia di Brooklyn Fitboxing.

L.P.