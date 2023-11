L’evento nel weekend. Maratona di Ravenna città d’arte, gli iscritti sono quasi 13mila

Con l’apertura dell’Expo Marathon Village, comincia ufficialmente il weekend della Maratona di Ravenna città d’arte. Le porte degli stand del Pala de André si apriranno dunque stamattina alle 10.30. Contestualmente sarà possibile anche il ritiro dei pettorali (oggi fino alle 19; domani dalle 9.30 alle 19). Domani poi si entrerà nel vivo degli eventi. Dal Pala de André, alle ore 10.15, è annunciata la partenza della Family Run, la ludico-motoria da 2 km dedicata a famiglie, scuole e insegnanti. A seguire, alle ore 12, il via della Dogs & Run, la maratonina a sei zampe con cani e accompagnatori.

Domenica infine il clou. Si comincia alle 8.45 con la partenza della ‘Correndo senza frontiere tutti insieme’, la 3 km riservata ai disabili che quest’anno prenderà il via dalla Basilica di San Vitale per poi arrivare sul traguardo di via di Roma. Alle 9.15, per la prima volta dal Pala de André, sarà dato lo start della 42 km e della mezza maratona, mentre, alle 10.15, sarà dato lo start alla Martini good morning Ravenna, la 10 km tanto gettonata dai ravennati. L’arrivo, per tutti, è previsto come da tradizione in via di Roma. Nel frattempo, questi sono i numeri aggiornati a ieri sera delle iscrizioni (aperte peraltro fino al giorno prima della gara): 1.125 per la 42 km; 2.320 per la 21 km; 7.866 per la 10 km; 1.330 per la family run; 280 per la dog & run (l’unica a numero chiuso, sono disponibili altri 70 pettorali). Complessivamente siamo a quota 12.921. Lo scorso anno si arrivò a circa 13.200 iscrizioni fra tutte le gare, competitive e non. Alzare l’asticella rispetto al 2022 è dunque un obiettivo ampiamente alla portata.