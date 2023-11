L’evento. Stasera all’Allianz “PetrosyanMania“ gala internazionale di combattimento

Stasera all’Allianz Cloud di Milano si terrà PetrosyanMania Gold edition, gala internazionale di sport da combattimento, ideato e organizzato dai fratelli e campioni Giorgio ed Armen Petrosyan che da anni lavorano a questo show, divenuto uno tra gli eventi più attesi dell’autunno meneghino. La kermesse dei Petrosyan sarà il maggior evento di Kickboxing del 2023 in Italia e si gareggerà per ottenere due titoli mondiali WAKO pro e un titolo italiano WAKO pro. In questa occasione Armen Petrosyan, 4 volte campione ISKA world title e due volte campione mondiale WAKO pro. avrà al suo fianco il fratello Giorgio che sarà all’angolo a sostenerlo nella complessa gara contro lo spagnolo Sergio Sancez che ha al suo attivo ben 6 titoli mondiali ISAKA e WAKA pro. "Per una volta - afferma il 14 volte campione del mondo Giorgio Petrosyan - mi godrò lo spettacolo dall’altra parte del ring".

"Certo la tensione non mancherà perché ho preparato mio fratello per mesi e lo vedrò combattere, ma avrò la possibilità di vivere l’emozione e di assistere a match di campioni di altissimo livello che arrivano da tutto il mondo. PetrosyanMania è diventato un appuntamento internazionale che vede Milano protagonista del mondo sportivo".

Lorenzo Pardini