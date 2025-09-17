L’ex campione di volley ospite domani sera del sodalizio. Al Panathlon la carica di Sintini

Il Panathlon Club Forlì vivrà domani, alle 20.30 al Circolo Aurora (corso Garibaldi 80), una serata speciale in cui si parlerà sì di sport ma soprattutto del valore umano. L’ospite sarà, infatti, Giacomo ‘Jack’ Sintini, che molti ricordano per la sontuosa carriera pallavolistica, terminata nel 2015 dopo aver militato in molte squadre (Ravenna, Forlì, Treviso, Perugia, Lube, Lokomotiv-Belogor’e, Trentino). Probabilmente, in campo sportivo il suo momento più felice fu la nomina di Mvp nella finale scudetto del 2013, da lui vinta da palleggiatore con Trento. In totale Sintini ha conquistato 2 campionati, 1 Coppa Italia, 3 Supercoppe, 1 Mondiale per club e altro.

A ciò va aggiunta la sua storia umana: Sintini parlerà infatti del tumore al sistema linfatico che lo colpì nel 2011 e sconfisse dopo circa un anno e mezzo. A seguito di questa esperienza Sintini ha fondato un’associazione che porta il suo nome e raccoglie fondi per la ricerca su leucemie e linfomi e per l’assistenza in campo onco-ematologico. Inoltre, ha scritto un libro dal titolo emblematico: ‘Forza e coraggio’. Oggi si occupa di formazione motivazionale, sia nelle scuole che nelle aziende.