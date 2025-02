L’ex ct al country con locatelli e maccarone. Mancini, passione per il padel

Roberto Mancini e non solo lui, al Country Club di Villanova di Castenaso. L’ex ct azzurro in campo, a giocare a padel, con gli amici di sempre, Mario Trebbi (con il quale dovrebbe far coppia in occasione dell’Illumia Cup), Tomas Locatelli e Massimo Maccarone. Grande spettacolo in campo. Pare che la sfida si sia chiusa con un pareggio, ma gli sfottò, tra le due coppie, di giocatori e di amici, non sono mancate.

Spettacolo particolare, da domani mattina, alle 8, e per due giorni al Country. Che sarà aperto ai soci, ovviamente, ma ci sarà la possibilità anche per i semplici curiosi di accedere alla struttura. Il motivo? Domani e lunedì, la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup – i trofei che l’Italia ha vinto pochi mesi fa – saranno in bella vista. E ci sarà la possibilità di posare anche ai trofei che hanno attestato, una volta di più, la grandezza di Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Jasmine Paolini e Sara Errani.