L’EX PALLANUOTISTA DELLA FUTURA PRATO SCOMPARSO NEL 2014 A 25 ANNI. Nel ricordo di Samuele Martini: iniziativa di beneficenza nel chiostro di San Domenico

Samuele Martini oggi avrebbe trentacinque anni. A quest’ora avrebbe probabilmente appeso la calottina al chiodo, per proseguire magari la carriera da tecnico che aveva già intrapreso. Sarebbe insomma rimasto nel mondo della pallanuoto, la passione di una vita. Ma si tratta di supposizioni, perché l’ex-pallanuotista della Futura Prato non c’è più da quasi un decennio. La "sua" Prato non l’ha però mai dimenticato e il prossimo 20 aprile lo ricorderà con un’iniziativa di beneficenza che si terrà nel chiostro di San Domenico. E’ l’omaggio al giovane sportivo scomparso il 16 aprile del 2014 a causa di un malore improvviso durante il sonno, a soli 25 anni. All’epoca, Samuele militava in Serie C con l’NGM Firenze e ed era in precedenza stato allenatore del settore giovanile dell’allora Prato Waterpolo. Un amore, quello per la pallanuoto, che lo ha portato a sfidare anche alcuni problemi di salute: aveva infatti subìto un intervento al cuore negli anni precedenti a causa di un difetto congenito, ma dopo un periodo di sosta dall’attività agonistiche e una serie di visite mediche aveva ottenuto l’idoneità. Un’esistenza stroncata all’improvviso e poco prima della tragedia era riuscito a laurearsi in giurisprudenza. Gli è stata intitolata già da qualche anno la piscina di via Roma, che oltre al suo nome porta anche quello della giovanissima pallanuotista Eleonora Colzi (scomparsa a soli 17 anni nel 2009, a seguito di un incidente). E nel decennale della sua dipartita, la Fondazione Opera Santa Rita ha promosso un’iniziativa in suo ricordo, con il programma definitivo della giornata che sarà ufficializzato a breve. Un evento a scopo benefico che inizierà con una messa in suffragio. E che si concluderà un’apericena nel chiostro, alla quale parteciperanno i familiari di Samuele e i tanti amici che hanno avuto modo di conoscerlo.

Giovanni Fiorentino