L’handbiker ha una nuova squadra, il Tigullio THT. "Obiettivo Giro d’Italia. Mi sto preparando»

"Il debutto stagionale? Penso a fine marzo, con la prima tappa del Giro d’Italia. Mi sto allenando alle Canarie, l’obiettivo resta quello di continuare a competere a questi livelli. E a vincere, possibilmente". Christian Giagnoni, dalla Spagna, sta preparandosi in vista di una stagione che non sarà come le altre. In primis perché il prossimo dicembre taglierà il traguardo dei 50 anni: mezzo secolo di vita consacrata allo sport, prima con l’hockey e poi con l’handbike. E poi perché questo 2025 coincide con un nuovo inizio, avendo cambiato squadra: dopo diverse stagioni, l’handbiker di Montemurlo ha lasciato il Team Active La Leonessa Brescia per unirsi al Tigullio THT, la sua nuova squadra. Con la quale rincorrerà i soliti obiettivi: buoni piazzamenti nelle gare di livello internazionale, le convocazioni in Nazionale. E con tutta probabilità, l’ennesimo successo nel "Giro d’Italia Handbike", per l’appunto.

Anche perché si tratta di una vera "terra di conquista" per Christian, considerando che si era regolarmente piazzato sul gradino più alto del podio nella classifica generale consecutivamente dal 2016 al 2021 (fatta eccezione per l’edizione 2020, non svoltasi a causa del Covid). Aveva poi deciso di alzare l’asticella e di gareggiare in Europa, riuscendo nei mesi scorsi ad agguantare a suon di risultati anche la convocazione in Nazionale per i Mondiali. Il Giro però è pur sempre il Giro e dopo un triennio di lontananza, il richiamo si è fatto irrinunciabile: l’ex-capitano dell’Hockey Prato è tornato a disputare la "corsa in rosa" a pieno titolo lo scorso anno e l’avventura si è conclusa con il sesto successo e la sesta maglia rosa nella categoria "MH4". Un trampolino di lancio decisamente solido da quale ripartire. Anche per puntare alla settima vittoria: la corsa al "settimo sigillo", per Christian Giagnoni, ripartirà a quanto pare il prossimo 30 marzo da Reggio Calabria, per la prima tappa della kermesse.

Giovanni Fiorentino