L’Historic Rally accende i motori: domani il via

di Sonia Fardelli

AREZZO

L’Historic Rally della Vallate Aretine è pronto ad accendere i motori. Sotto i riflettori della sfida organizzata dalla Scuderia Etruria e che prenderà il via domani pomeriggio ci saranno 70 equipaggi che andranno ad animare quella che viene definita la classica di inizio stagione dedicata alle auto storiche. Un mix di spettacolarità, cultura e tradizione, con la città di Arezzo a fare da prestigiosa cornice al primo palcoscenico del Tricolore, valido anche per il Trofeo A112, per il Michelin Trofeo Storico e per il Memory Fornaca. Al via anche tre piloti aretini, che proveranno a dare filo da torcere agli avversari in arrivo da ogni parte della penisola. A difendere i colori del Cavallino saranno Norberto Droandi con una Renault 5 GT Turbo, Rosaldo Chianucci con una Simca Rally 2 e Marcogino Dall’Avo con un’Abarth A112. Settanta in tutto le vetture che sfideranno il cronometro sull’asfalto delle prove speciale Rosina, Portole e Rassinata. Ha confermato la propria presenza il campione italiano in carica Matteo Musti, vincitore della passata edizione della gara. Il pilota pavese interpreterà la Porsche Carrera RS di 2° Raggruppamento, confrontandosi con quelle di Angelo Lombardo, di Lucio Da Zanche, di Sergio Galletti e di Alessandro Nucera, secondo nella classifica finale di raggruppamento 2023.

Belle battaglie si prevedono anche negli altri raggruppamenti. Nel confronto tra le Abarth A112, attese all’agonismo del Trofeo A112, ad inaugurare il confronto sarà l’aretino Marcogino Dall’Avo seguito, in ordine di partenza, da Eugenio Dallari, Francesco Grassi, Giuseppe Cazziolato e Nicola Tonetti. Già oggi l’hotel Etrusco aprirà le porte della direzione gara per poi ospitare anche le operazioni di verifica sportiva. Le verifiche tecniche saranno svolte nel pomeriggio nel parcheggio del palasport Estra. Domani alle ore 15 inizio della gara con la disputa dei due passaggi sulla prova speciale Rosina, intervallati da un riordino e da un parco assistenza previsto a Bibbiena.