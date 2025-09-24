L’Hockey Bondeno parte forte fuori casa. Cinque reti rifilate all’Hockey San Giorgio

Parte con il piede giusto la stagione 2025/26 per i ragazzi di coach Pritoni dell’Hockey Bondeno, che nel caldo pomeriggio di Casale di Scodosia si impongono con un importante 5-1 sui padroni di casa del Csp San Giorgio. L’Hc Bondeno deve rinunciare a Borgatti, assente per infortunio, ma ritrova l’esperienza di Fedossenko.

La gara si apre con la marcatura a freddo di capitan Succi con un preciso rovescio che non lascia scampo all’estremo avversario. Dopo il vantaggio iniziale la fase di studio si protrae fino al secondo quarto dove iniziano ad arrivare i primi fischi per i corner corti, ed è proprio su uno di questi che Succi firma la doppietta. Sullo scadere della prima frazione è Lago a mettere a segno il suo primo gol stagionale. Il secondo tempo si apre con la deviazione di uno scatenato Costanzelli che porta il vantaggio a 4 lunghezze.

Prima della fine del terzo quarto, è ancora Costanzelli a portare a spasso la difesa e a servire Succi per la tripletta. Nell’ultima frazione spazio per i giovani e Severini si fa trovare pronto con 2 parate che tengono il risultato sul 5-1.