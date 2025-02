L’Hokkaido rischia a Montichiari. Guarnieri: "Dobbiamo crescere"

La Hokkaido torna in campo dopo il turno di riposo della scorsa settimana. Qualcosa è cambiato in classifica: il ko di Scanzorosciate con Mirandola dell’ultimo turno ha fatto sì che i bergamaschi siano rimasti dietro in classifica, nonostante la gara in più: Bologna terza, sorpassata solo da Villadoro e che oggi sarà di scena alle 17 a Montichiari sul campo di una big delusa di questa stagione.

Partiva con ambizioni playoff, Montichiari, invece è fuori dai giochi. Bologna ha vinto all’andata e punta a ripetersi, per proseguire l’inseguimento ai playoff. Parola di coach Guarnieri.

"Montichiari viene da un periodo difficile e da un avvicendamento in panchina e proverà in tutti i modi a invertire la rotta in questa sfida casalinga. Non sappiamo bene con che assetto e quale sestetto si presenteranno in campo, dato il cambio in panchina, ma dovremo essere bravi ad arginare gli attaccanti di posto 4. Nella partita di andata abbiamo avuto la meglio grazie a un cambio palla regolare, ma sappiamo che non sempre questo è sufficiente per vincere".

Guarnieri, avendo in mano la seconda squadra più giovane del girone C del campionato di serie B maschile, punta alla crescita individuale e collettiva del gruppo e individua quelli che sono gli obiettivi.

"Vogliamo riprendere a crescere anche in fase break partendo da un servizio aggressivo".

Battuta, difesa e contrattacco, insomma è su questo che si è concentrato il lavoro settimanale e su questi aspetti Guarnieri si attende passi avanti ed evoluzioni: per continuare la marcia ai playoff, riprendere quella al secondo posto dopo il turno di riposo e l’inseguimento a Villadoro. Ma c’è di più: Bologna ha battuto all’andata Montichiari, Villadoro e Scanzorosciate, ma solo quest’ultima in trasferta.

Nel girone di ritorno, tutti i big match, compreso quello con la capolista Mirandola, andranno in scena in trasferta e la Hokkaido dovrà mostrarsi matura negli esami in trasferta: a partire da questo pomeriggio a Montichiari.

Le altre gare: Stadium Mirandola-Kema Asola Remedello, Canottieri Ongina-Radici Products Cazzago, Univolley Carpi-Mgr Grassobbio, Arredopark Dual Caselle-Zotup Scanzorosciate, Cremonese-Volley Veneto Benacus, Imecon Crema-Transports Villadoro. Riposa: Modena Volley.

La classifica: Stadium Mirandola 42; Transports Villadoro 38; Hokkaido Bologna 36; Zotup Scanzorosciate 34; Volley Veneto Benacus 28; Arredopark Dual Caselle 26; Ferramenta Astori Montichiari 24; Modena Volley, 23; Radici Products Cazzago, Canottieri Ongina 22; Cremonese 19; Kema Asola Remedello 12; Mgr Grassobbio, Imecon Crema 11; Univolley Carpi 9.