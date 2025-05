Libertas ed Edera brillano in regione. Seconda e ottava tra le società

La squadra maschile della Libertas Atletica Forlì è stata grande protagonista del campionato regionale di società a Modena: seconda, alle spalle dell’inarrivabile padrona di casa della Fratellanza che ha chiuso con 12.981 punti, contro i 12.283 della compagine forlivese e i 12.148 del Cus Parma. Consistenti piazzamenti anche per l’Edera Forlì che si piazza 8ª in campo maschile e 9ª in quello femminile. Al 16° posto, invece, la Libertas al femminile.

Per la prima volta nella sua storia la Libertas è salita sul podio regionale, superando un’agguerritissima concorrenza e migliorando il quarto posto di un anno fa, già un risultato straordinario. Sono stati due i podi dell’Edera in campo maschile, 2 secondi posti con Paolo Bolognesi (400 ostacoli, 52’’76 e minimo per gli Europei Under20) e Adam Gouem (110 hs, 15’’02) e ben 9 quelli ottenuti dalla Libertas. Fabrizio Caporusso si è piazzato 2° e 3° rispettivamente nei 200 metri in 21’’59 e nei 100 con 10’’73, sfiorando in entrambi i casi il minimo per partecipare agli Europei Under 20.

Due podi personali anche per Mohammed Traibi, 2° e 3° rispettivamente nei 1.500 metri (3’51’’66) e nei 5.000 (14’31’’78) mentre si sono piazzati secondo Luca Monterastelli nell’asta (4,20) e Stefano Tisselli nel triplo (14,46 metri). Medaglie di bronzo per Dario Collura nei 400 hs (53’’52), Francesco Bertozzi nel giavellotto (57,48 m), Noah Calisesi nell’asta (4,10 m).

In campo femminile tre terzi posti per le atlete forlivesi. Per l’Edera, Agnese Lanzi nei 1.500 metri (4’40’’30) e Linda Bertaccini nel lungo (5,42 m), per la Libertas, invece, Karina Whyte nel disco femminile (40,04).

Tra l’altro, proprio in questi giorni la Fidal Emilia Romagna ha emanato le classifiche dei campionati a squadre giovanili, nei quasi la Libertas risulta finalista regionale in quattro categorie: Ragazzi Under 14 (1° posto), Ragazze Under 14 (6° posto), Cadetti Under 16 (11° posto) e Cadette Under 16 (12° posto).

Ugo Bentivogli