Libertas in campo contro Clementina 2020 Volley: sfida decisiva per la salvezza

Dentro o fuori. Luce o tenebre. È una Libertas condannata a vincere quella che scenderà in campo oggi (ore 18) al Palasport di Moie, frazione del minuscolo comune di Maiolati Spontini (Ancona), per vedersela con la Clementina 2020 Volley Castelbellino. Ribaltata al quinto set da un’indomita Pieralisi Jesi nel recupero della 24ª giornata, la Life365.eu è spalle al muro: quando mancano solo due giri alla bandiera a scacchi, infatti, sono ancora 3 i punti da recuperare alla Smapiù Arena, quintultima.

Strette nell’abbraccio mortale di Castelbellino e Cesena, curiosamente arbitre del risiko salvezza, Forlì e Verona hanno esaurito i bonus e sono consapevoli che qualora il distacco finale non dovesse eccedere i 2 punti a dirimere la contesa sarà il playout. Coach Marone fa appello al cuore e all’orgoglio delle sue ragazze, cui chiede una prova gagliarda per schivare la ‘pozzanghera’ e giocarsi tutto, tra sette giorni, nel derby thriller contro un’Angelini in piena corsa per un posto al sole dei playoff. Marchigiane con la casa ‘stregata’ – non vincono dal 15 febbraio: 3-1 alla Banca Annia Padova; epperò fuori hanno espugnato Vicenza – e già retrocesse, ma guai a fidarsi.

Ultima fatica al Ginnasio sportivo, invece, per la Querzoli, opposta oggi (ore 17.30) alla Sios Novavetro. Maramaldi in Riviera (0-3 alla cenerentola Romagna Banca Bellaria-Igea Marina), Mariella e sodali hanno blindato l’ottavo posto in classifica e salutato l’avvento della nuova proprietà e adesso vogliono congedarsi dal pubblico amico con un altro rimbalzo da 3 punti. San Severino Marche? È uscita con le ossa rotte da San Mauro Pascoli (3-0), ammucchiando la terza sconfitta, paradossalmente però ha centrato la salvezza con due turni d’anticipo, ergo scenderà in campo con la testa sgombra da assilli e pressioni per disputare la sua onesta partita.

Marco Lombardi