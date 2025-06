Libertas Volley Forlì torna in serie B1 con Nello Caliendo alla guida

L’annuncio è arrivato nel corso della tradizionale cena di fine stagione, cui sono intervenuti Milva Rossi, vicepresidente del Coni Emilia-Romagna, e Kevin Bravi, assessore comunale allo sport: la Libertas Volley Forlì sarà ai nastri di partenza del campionato di serie B1 anche nella stagione 2025-26.

Retrocessa sul campo nella ‘fatal Verona’ – doppio ko ai playout contro la Smapiù –, al termine di un’annata condizionata da un disastroso girone di andata, la compagine forlivese ritrova il terzo livello del volley nazionale in virtù dell’acquisizione del titolo sportivo dall’Us Rubierese Volley.

Squadra che perde, si cambia. Pronta una mezza rivoluzione, che coinvolgerà non solo il parco giocatrici, ma anche la guida tecnica. Biagio Marone, infatti, si è chiamato fuori: il brillante settimo posto còlto, sotto la sua gestione, dall’Under 18 alle finali nazionali di Vibo Valentia non è bastato a stemperare l’amarezza per l’inopinato fallimento della prima squadra.

Il coach bolognese sarà sostituito da Nello Caliendo, cui si deve la storica prima promozione di Imola in serie A(2). Classe ’79, originario di Palma Campania, comune dell’hinterland napoletano, Caliendo vanta un curriculum di spessore, certificato dall’ulteriore salto di categoria dalla B1 alla A2 spiccato alla guida della Teodora Ravenna.

In dirittura d’arrivo, inoltre, i primi colpi di mercato (top secret però i nomi), mentre hanno già riempito le valigie Galletti (approdata a Cesena), Bruno e Gennari. Annunciato, infine, il trasloco al ‘Villa Romiti’ – trasferimento dettato dai lavori di ristrutturazione che interesseranno il vetusto Ginnasio sportivo –, già teatro delle imprese del fu Volley 2002 Forlì nel massimo campionato.

Marco Lombardi