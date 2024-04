Licata show al Paladozza. Chance tricolore più vicina

Un destro terrificante nel corso della settima ripresa ha messo al tappeto lo sloveno Edin Sejdinovic proiettando Antonio Licata ad un passo dalla chance tricolore. Il nono successo in altrettanti incontri da professionista permette al pugile allenato da Roberto Croce di balzare al quinto posto nel ranking italiano dei pesi welter, una categoria che a breve avrà un nuovo campione italiano. Il vincitore della sfida tra Pietro Rossetti e Akrem Aouina potrebbe quindi trovarsi di fronte Licata nel successivo incontro che metterà in palio la cintura tricolore. Naturalmente è presto per parlarne, ma la strada per il 24enne ferrarese sembra tracciata. È stata una serata da brividi quella del PalaDozza di Bologna, dove nel sotto-clou dell’Europeo Silver dei pesi leggeri femminile l’atleta di Ferrara Boxe ha confermato di essere pronto per fare il definitivo salto di qualità battendo prima del limite un osso duro come lo sloveno Sejdinovic. "È stato davvero un bellissimo match, contro un avversario esperto, intelligente e tecnico – spiega il maestro Croce –. Fino alla quarta ripresa è stato un match all’insegna dell’attesa, poi Antonio ha preso le misure e ha messo a segno alcuni colpi davvero pesanti. Non avevamo preparato l’incontro con l’obiettivo di vincere prima del limite: avevo raccomandato a Licata di partire con calma e aumentare gradualmente gli attacchi. Non c’era l’intenzione di vincere per ko, ma possiede velocità ed esplosività tali da mandare in tilt gli avversari colpendoli ogni volta che commettono un errore. Ora aspettiamo di vedere cosa succede a Milano nel match che vale il titolo italiano, con la speranza che presto possa toccare ad Antonio che considero già pronto: deve solo acquisire la consapevolezza di essere un campione". Nel frattempo, battendo Estefano Guerrini al Memorial Duran anche Dario Sapone ha fatto un bel salto in classifica salendo in sesta posizione tra i super-gallo.

Stefano Manfredini