Life 365.eu domina Eagles Vergati Padova 3-0: Forlì avanza verso la salvezza

Missione compiuta. La Life 365.eu impiega appena 65’ per sbarazzarsi delle Eagles Vergati Padova 3-0 (25-11, 25-16, 25-22). Un successo che consente a Forlì di ridurre a 4 le lunghezze di distacco dal quintultimo posto, che al netto degli eventuali playout significa salvezza, posizione momentaneamente occupata da Smapiù Arena Verona, battuta solo al tie break dalla capolista Volley Team Bologna a domicilio, e Giorgione, in campo oggi contro la Teodora Ravenna. Per Anna Green e compagne, di contro, il ko in terra di Romagna è una sentenza inappellabile di condanna alla retrocessione in serie B2.

Reduci dall’insospettabile exploit nel derby padovano contro la Banca Annia Aduna, le Eagles avrebbero potuto creare qualche grattacapo a una Life365.eu condannata a vincere, ma Forlì ha spinto sin dall’inizio dai 9 metri, costringendo le avversarie a un gioco di palla alta che ha finito per esaltare la correlazione muro-difesa delle forlivesi. Che hanno dominato i primi due set. Solo nel terzo parziale, qualche sbavatura e un calo di concentrazione delle padrone di casa hanno permesso a Padova di tentare il rientro. Ma alla distanza la Libertas ha piazzato l’allungo decisivo: 25-22.

In evidenza Bacchilega, top scorer con 14 punti, e Simoncelli (11), nonchè le giovani subentrate dalla panchina, che hanno fornito un prezioso contributo ai fini della conquista di 3 punti di vitale importanza nella rincorsa alla salvezza.

Life365.eu: Gregori (L), Gennari ne, Bruno 4, Chinni 4, Folli 10, Bacchilega 14, Achim ne, Galletti 5, Ronchi 4, Simoncelli 11, Esposto 2, Repossi. All.: Marone.

m. lo.