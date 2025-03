Life365.eu e Querzoli. Doppia sfida con Riccione

Il calendario ammicca alla Querzoli. Reduce dalle abbuffate di punti con Montorio al Vomano e Assisi, Forlì fa tappa oggi (ore 18) al plesso scolastico ‘Le Fontanelle’ di Riccione, focolare della Prime Cleaning, per consumare un altro pasto completo e continuare a ingrassare una classifica che la vede alloggiata all’ottavo posto (+7 sulla zona calda). Mariella e sodali hanno il pronostico dalla loro, sono al completo e in fiducia. In balia delle onde e dei venti, i rivieraschi paiono invece rassegnati a un destino ineluttabile.

Penultima a quota 11 (-8 dalla salvezza), la Prime Cleaning sta girando un B-movie (genere horror): viene da 8 ko consecutivi (non esulta dal lontano 7 dicembre: 3-0 alla Sabini Castelferretti) e, nel frattempo, è riuscita nell’’impresa’ di soccombere alla cenerentola Bellaria, inchiodata al fondo della classifica con 3 punti (quelli asportati dalla Perla Verde), che attende solo l’aritmetica certezza della retrocessione in serie C.

C’è una riccionese anche sulla strada della Life365.eu. Si tratta della Lasersoft e ha tutt’altra caratura rispetto ai colleghi uomini. Gugnali e compagnia schiacciante sbarcano oggi (ore 17.30) al Ginnasio sportivo sull’onda di quattro successi consecutivi e inseguono un altro strappo da tre punti per cristallizzare il piazzamento al sole della zona playoff. Forlì vive un momento sostanzialmente speculare: gode di ottima salute e ha il morale alle stelle.

Rilanciata dalle imprese corsare nel Nord Est – la Libertas ha prima ribaltato Giorgione, poi svaligiato il caveau della Banca Annia Padova –, che hanno allungato a tre la striscia positiva, le ragazze di Biagio Marone non possono permettersi rallentamenti. Sono ancora 4, infatti, le lunghezze che separano la Life365.eu dalla salvezza, ma il cambio di passo registrato nell’ultimo mese, complice il pieno inserimento di Beatrice Bacchilega nell’ingranaggio, induce all’ottimismo.