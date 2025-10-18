Life365.eu e Querzoli. Sott’esame in trasferta

Questa volta si fa sul serio. Dopo i due allenamenti congiunti della pre-season, nuovo faccia a faccia tra Libertas Forlì e Volley Team Bologna oggi (ore 17) al Pala Lirone di Castel Maggiore nel match valevole per la 2ª giornata di B1 femminile. Uscita a testa bassa e mani vuote dal derby con l’Olimpia Teodora Ravenna, corsara in pianelle al Villa Romiti (1-3), la Life365.eu va a caccia dei primi punti in campionato in casa di una big, che in estate ha dovuto rinunciare all’A2 conquistata sul campo. Anch’essa sonoramente bocciata al primo appello (3-0 a Ostiano), Bologna è, tuttavia, attrezzata per puntare a uno dei tre posti che garantiranno l’accesso diretto alla nuova serie A3.

Combinato disposto di esperienza e gioventù, ulteriormente arricchito dall’innesto della forte schiacciatrice Greta Pinali, proveniente da Cesena, il Volley Team Bologna è guidato da coach Fabio Ghiselli e tra le proprie fila annovera due elementi con trascorsi all’ombra di San Mercuriale: Camilla Neriotti, centrale ex Volley 2002 Forlì in A1, e Giorgia Cavalli, libero di complemento alla Libertas nella stagione di B1 2023-24.

Lunga trasferta in terra d’Abruzzo, invece, per la Querzoli, di scena alle 17 alla palestra comunale di Montorio al Vomano, ridente borgo in provincia di Teramo posto alle pendici del Gran Sasso. Dopo la stecca all’esordio – Forlì ko di corto muso (2-3) al Villa Romiti contro il Titano –, il team di coach Visani, ancora privo di bomber Bigarelli (mistero sul rientro), scende la dorsale appenninica con fiducia e propositi di rivalsa. Gli stessi di cui saranno muniti i montoriesi, travolti (3-0), al debutto, a Ferrara dalla Cavallino 4 Torri di Pupo Dall’Olio.

Compagine imbottita di giovani, prelevati in prestito dai club limitrofi (Pineto, L’Aquila e Pescara) e radunati intorno a un paio di chiocce, gli abruzzesi – ripescati in estate dopo il flop della stagione 2024-25 – proveranno quest’anno a evitare la seconda retrocessione consecutiva.

Marco Lombardi