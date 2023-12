L’impresa. Lotti cala il poker in Sicilia: è il re della Catania Marathon

Il maratoneta e assessore allo sport di Predappio, Lorenzo Lotti, ha firmato il poker alla Naturosa Catania Marathon. Oltre mille gli atleti al via domenica nella città siciliana. L’atleta di Predappio (Asd Berunners) è il re assoluto della competizione avendola già vinta nel 2018, 2019 e, passata l’emergenza Covid, 2022), una manifestazione sempre molto partecipata. Commenta Lotti: "La giornata è stata accarezzata da sole e poco vento, con il passaggio nel centro storico e l’innevato Etna ‘cartolina’ che il mondo ci invidia".

Lotti, neo campione italiano della 100 km su strada, ha chiuso la gara in 2.35’21, dopo aver corso spalla a spalla per oltre tre quarti di maratona col vicentino Federico Bordignon (Assindustria) giunto secondo con 63 secondi di distacco (2.36’25). Terza piazza e primo dei siciliani Filadelfo Gaeta (Atletica Scuola Lentini) in 2.43’17.

"Correre in Sicilia – dice Lotti – è sempre una grande emozione, lì mi sento sempre a casa. Di più non potevo fare in termini di crono, appena due settimane fa ho corso la maratona di Firenze. Mi sono gestito bene, poi al 37° km il cambio di passo che mi ha consentito di vincere. Concludo un 2023 sportivamente fantastico con la vittoria di 4 maratone Fidal, una 50 km Fidal e il titolo italiano sui 100 km". Ora l’assessore maratoneta di Predappio attende la convocazione nella squadra azzurra che andrà ai Mondiali di ultramaratona.

Quinto Cappelli