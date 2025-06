L’INIZIATIVA. Calcio balilla umano. Sport e solidarietà insieme a Vezzano: "Aiutiamo un bimbo»

Solidarietà e divertimento saranno nel 1° Torneo di Calcio Balilla umano il 28 e il 29 giugno a Vezzano. L’iniziativa benefica ’Insieme per la Fop’ (ore 18) trasformerà Piazza del Popolo in un enorme campo di biliardino umano, il ricavato sarà devoluto alla ricerca sulla fibrodisplasia ossificante progressiva. "Il tutto nasce dalla volontà di aiutare un bambino spezzino – spiega Chiara Giordano, una delle organizzatrici insieme a Patrizia Braglia – colpito da questa malattia genetica rarissima e invalidante. Devolvendo il ricavato alla ricerca su questa patologia speriamo di poter dare un aiuto concreto. E’ una malattia che conta solo 30 casi in Italia, per studiarla sono necessari importanti investimenti: nel nostro piccolo ci auguriamo di riuscire a dare una mano". Sono tante le realtà locali, patrocinate dal Comune di Vezzano, che hanno unito le forze per dare vita ad un evento di sport e solidarietà: associazione culturale Vezzano e Oltre, Pubblica Assistenza, Avis, Pro loco, associazione Vezzano sotto la torre, Banda Musicale Giacomo Puccini e Amici del Parco Italia/Madagascar. Al momento iscritte 13 squadre, di cui una tutta al femminile, composte da sei giocatori ciascuna (più una riserva) di età dai 12 ai 70 anni. Il campo gonfiabile sarà messo a disposizione gratuitamente dall’Avis. Saranno presenti anche diversi di ristoro. Tra le altre iniziative in programma anche la già collaudata ’Fisarmonica sotto la torre’ che si svolgerà il 12 luglio.

Ilaria Gallione