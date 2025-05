L’iniziativa. Club Legend Colli Senesi, spettacolo d’epoca sulle strade

È iniziata ieri e durerà fino a domani la sesta edizione di ’Sulle strade della leggenda’ organizzata dal Club Legend Colli Senesi. Iscritta al calendario nazionale Asi, si è aperta con la conferenza di inaugurazione aperta al pubblico ieri pomeriggio nel Castello di San Giovanni d’Asso.

Alla presenza degli equipaggi, del presidente della commissione cultura Asi e del presidente del Club Legend Colli Senesi, si è parlato della cultura del motorismo storico nella nostra terra, palcoscenico da molti anni di gare e manifestazioni internazionali e delle eccellenze locali, una su tutte Il Tartufo delle Crete Senesi, a seguire poi la consueta visita guidata al Bosco della Ragnaia e la relativa cena.

Oggi e domani la manifestazione percorrerà un tracciato ad anello che, partendo dal centro storico Montalcino attraverserà i comuni di Buonconvento, Murlo, Monteroni d’Arbia, Asciano, Monticiano e Chiusdino per rientrare in serata a Montalcino. Gli equipaggi avranno la possibilità di trascorrere una giornata tra le strade che fin dal passato hanno visto sfrecciare il campionato del mondo rally con il "San Remo" e la "Mille Miglia" immersi in paesaggi tra i più bellissimi fino all’abbazia di San Galgano. Tutte le informazioni sono su legendcollisenesi.com e sui canali social.