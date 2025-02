L’iniziativa di Inner Wheel. "Tutti insieme, nessuno fuorigioco»: la partita per l’inclusione sui campi di calcio

Calcio aperto per accogliere e valorizzare le capacità di tutti i ragazzi, indipendentemente dalle loro abilità. È la caratteristica delle sezioni Champagne e Dream Team della società Olmoponte Santa Firmina, una delle prime realtà in Italia con al proprio interno queste categorie, da tempo impegnata nel progetto di inclusione dei ragazzi con disabilità e autismo nelle attività sportive. Per sostenere la società nel progetto che promuove lo sport unificato, il club Inner Wheel Arezzo, con il patrocinio del Comune e il supporto di Arezzo Autismo e della sezione locale dell’Ammi, si è fatto promotore dell’iniziativa "Cosa è la normalità - tutti insieme nessuno fuorigioco", evento di beneficenza organizzato con l’obiettivo di sensibilizzare e far conoscere il lavoro di integrazione. Venerdì 28 febbraio alle 17.30, nell’impianto sportivo dell’Olmoponte, il fischio d’inizio della partita dimostrativa. La serata proseguirà con una cena di gala nell’hotel Minerva con autorità e ospiti illustri, tra i quali il Maestro Roberto Fabbriciani, gli ex giocatori Francesco Graziani, Giancarlo Alessandrelli, Amedeo e Guido Carboni, Massimo Resti direttore generale del Meyer. "Un’iniziativa importante, che testimonia l’impegno della nostra città verso l’inclusione e la valorizzazione delle diversità. La società Olmoponte Santa Firmina, con il suo progetto Calcio Champagne e Dream Team, è un esempio virtuoso di come lo sport possa essere un veicolo di integrazione e crescita per tutti i ragazzi, e siamo felici di sostenere il loro impegno", hanno dichiarato il vicesindaco Lucia Tanti e l’assessore Federico Scapecchi.

Gaia Papi