L’iniziativa di solidarietà. Un successo la Christmas Cup a San Severino

Si è svolta al palasport "Ciarapica" di San Severino una manifestazione di sport e solidarietà, la "Christmas Cup", organizzata dall’Oratorio interparrocchiale "Don Orione" come momento di festa per chiudere l’anno divertendosi insieme e pensando anche a chi ha bisogno di sostegno. Il ricavato dell’evento, infatti, è stato devoluto alla missione delle suore Smac nelle Filippine per la costruzione della "Providence Home of Saint Joseph", destinata ad accogliere bambini di strada e orfani.

Prezioso il supporto dell’Avis di San Severino che, con la presidente Cinzia Fagiolini e altri volontari, ha supportato l’iniziativa cercando di sensibilizzare i giovani sull’importanza di essere un donatore di sangue. Ha collaborato, per la parte tecnica, il Csi settempedano.

A livello agonistico, nel torneo di pallavolo, sono scese in campo otto formazioni miste Over 17, divise in due gironi. Alla fine l’ha spuntata la squadra "C’era una volta e basta"; al secondo posto "Le Bocce", al terzo la "Christmas’ drink". A margine di questa competizione c’è stato spazio per un minitorneo di calcetto maschile, sempre Over 17, mentre al mattino si era tenuta l’anteprima di calcio a cinque dedicata ai più piccoli.

Fra gli altri è sceso in campo pure padre Luciano Genga, il quale, tolto il saio francescano, ha indossato tuta e ginocchiere per partecipare con la sua squadra alle gare di volley. Alle premiazioni era presente Tarcisio Antognozzi, responsabile diocesano del settore sport e oratori.

m. g.