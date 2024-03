L’iniziativa. In Lombardia 26 nuovi spazi per varie attività col progetto “Sport&Giovani: Crescere insieme” La Regione Lombardia e Sport e Salute SpA promuovono 26 nuovi spazi civici per giovani, con attività sportive e servizi di supporto psicologico e formazione. L'iniziativa mira a favorire l'aggregazione e il coinvolgimento giovanile per prevenire il disagio e promuovere percorsi formativi.